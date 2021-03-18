Вашингтон, , 11:32 — REGNUM В США возможны атаки со стороны экстремистов, «подстёгнутых недавними политическими и социальными событиями в Соединенных Штатах». Об этом говорится в докладе Управления национальной разведки.

Отмечается, что экстремистов могут побудить к насилию заявления экс-президента Дональда Трампа и его сторонников о мошенничестве на недавних выборах главы государства.

Кроме того, ограничения, связанные с COVID-19, последствия беспорядков в Капитолии 6 января и теории заговора также могут побудить экстремистов к насилию, считают в разведке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ФБР Кристофер Рей сообщил, что в результате расследования дела о беспорядках в американской столице 6 января 2021 года арестовано уже более 300 человек.

Ранее ФБР объявило о вознаграждении в размере $50 000 за содействие в установлении лиц, участвовавших в штурме здания Конгресса. В палате представителей также была создана независимая комиссия для расследования данных событий.

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