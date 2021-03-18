Индианаполис, США, , 11:30 — REGNUM «Бруклин Нетс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 124:115.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бруклина» Джеймс Харден, оформивший трипл-дабл из 40 очков, 10 подборов и 15 результативных передач.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал разыгрывающий Малколм Брогдон, набравший 24 очка.

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