Посёлок Переволоцкий, Оренбургская область, , 11:30 — REGNUM В райцентре Переволоцкий Оренбургской области со 2 марта ряд жителей находится без холодной воды. Причиной тому стало промерзание центральной водопроводной трубы. По факту коммунальной аварии прокуратура проводит проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном надзорном ведомстве.

Под отключение попало 79 квартир, в которых проживает 100 человек, включая 20 детей. Как выяснилось, причиной промерзания стала укладка центральной водопроводной трубы протяженностью 850 метров на недостаточную глубину. Без учета глубины промерзания почвы в регионе на 1,48 — 2,18 метра трубопровод был уложен не глубже 1,5 метра.

Ликвидация аварии проводится по сей день. На утро 15 марта был отогрет участок водопровода протяженностью 700 метров. Большая часть людей остаётся без холодного водоснабжения, осуществляется подвоз воды.

Прокуратура заявила о нарушении допустимой продолжительности перерывов поставки коммунальной услуги и внесла в адрес директора МУП «Переволоцкое ПЖКХ» представление. Кроме того, в отношении чиновника возбуждено административное дело по статье 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»). Кроме этого, представление внесено главе Переволоцкого поссовета, не обеспечившему ненадлежащую организацию холодного водоснабжения населения.

Прокуратура через суд требует обязать администрацию поссовета обеспечить укладку водопровода в соответствии с нормативными требованиями.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что губернатор Денис Паслер держит ситуацию в Переволоцком на контроле. Глава региона поставил перед местными чиновниками задачу — в 2021 году решить вопрос с коммуникациями.