Екатеринбург, , 11:35 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) появится авиарейс до Тамчи (Киргизия, международный аэропорт «Иссык-Куль»). Об этом сообщили в пресс-службе одного из авиаперевозчиков.

Договорённость об открытии сезонного авиасообщения достигнута между компанией и генконсульством Киргизии в Екатеринбурга. Полёты будут происходить раз в неделю с 21 марта 2021 года.

Также рейсы в Тамчи появятся из следующих городов РФ: Минеральные воды, Ростов-на-Дону, Уфа и Самара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аэропорту «Кольцово» открыли международное авиасообщение.

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