Кемерово, , 11:29 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на сегодня, 18 марта, за прошедшие сутки было выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 48 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Кемерово — десять, Новокузнецк — восемь, Краснобродский — четыре, Мариинский МР — четыре, Мыски — три, Промышленновский МО — три, Прокопьевск — два, Таштагольский МР — два, Белово — один, Березовский — один, Калтан — один, Ленинск-Кузнецкий — один, Полысаево — один, Беловский МР — один, Гурьевский МО — один, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Топкинский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 52 пациента выздоровели, двое скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 32 691 случай заражения коронавирусом, 31 770 человек выздоровели, 591 пациент скончался.