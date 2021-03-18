Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летней петербурженки, которая обвиняется в мошенничестве в сфере долевого строительства, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения в особо крупном размере. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемая, занимая руководящие должности в организациях застройщика, в 2012—2017 годах под предлогом строительства многоквартирных домов в двух жилых комплексах ЖК «Новая Скандинавия» незаконно завладела денежными средствами более 118 граждан — участников долевого строительства жилья. Речь идет о 976 млн рублей, полученных от дольщиков, а также о более чем 37 млн рублей средств коммерческого банка.

«Кроме того, злоумышленница похитила более 25 млн рублей, полученные от потерпевшего под видом договора займа», — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело будет направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

«В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, один из подельников объявлен в международный розыск», — указали в прокуратуре.

По данным Смольного, сСтроительство жилого комплекса «НоваяСкандинавия», расположенного в Шувалово, на территория предприятия «Озерки», велось с 1998 года компанией ЗАО «Петербургстрой-Сканска». В 2002 году проект был передан ЗАО «Озерки» в дальнейшем переименованному в АО «Группа Прайм». Первая очередь клубного квартала «Новая Скандинавия» — 108 таунхаусов и дом квартирного типа — была сдана в 2006 году.

С марта 2014 года строительно-монтажные работы велись крайне низкими темпами, в июле 2015 года были приостановлены в связи с отсутствием финансирования. В связи с неисполнением застройщиком своих обязательств по передаче квартир участникам долевого строительства с апреля 2015 объекты были включены в реестр проблемных объектов Санкт-Петербурга.

Корпус 8.3 рассчитан на 84 квартиры, общей площадью 8 605 кв. м. Корпус 9 рассчитан на 184 квартиры, общей площадью 14 696 кв. м.

Для завершения строительства двух недостроенных корпусов ЖК «Новая Скандинавия» в качестве инвестора в октябре 2020 года было привлечено ООО «ЗЕНИТ-Строй-Инвест», входящее в группу компаний «БФА-Девелопмент».

Корпус 8.3 планируется ввести в эксплуатацию во II квартале 2021 г. Готовность корпуса 9 на осень 2020 года составляла 0%. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию — IV квартал 2022 г.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге достроят 22 проблемных дома для обманутых дольщиков