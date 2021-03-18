Кызыл, , 11:27 — REGNUM В Туве возбуждены уголовные дело по факту трагического пожара в Кызыле, унёсшего жизни четырёх человек, в том числе малолетних детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, возгорание в частном домовладении началось около 1:20 ночи 18 марта.

В доме проживали 29-летняя местная жительница с двумя детьми 3 и 5 лет. Их обгоревшие тела были обнаружены на месте пожара после тушения. Для выяснения причин смерти и возгорания назначены экспертизы.

Тем временем установлено, что с марта 2020 года погибшая состояла на профилактическом учёте в полиции, как злоупотребляющая спиртными напитками. Ранее у неё не раз забирали детей и помешали их в социальный центр.

За три недели до трагедии комиссия по делам несовершеннолетних Кызыла передала детей обратно их матери. При этом по словам соседей, женщина с 15 февраля находилась в запое.

В связи с этим дела возбуждены по статьям «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», а также «халатность, повлекшее по неосторожности смерть двух и более людей». В настоящее время следователи устанавливают все фактические обстоятельства происшествия.

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