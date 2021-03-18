Ижевск, , 11:27 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

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Умерли мужчина в возрасте 75 лет и 57-летняя женщина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 368 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 18 марта, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 716 человек, из которых пятеро умерли в течение последних 24 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 18 марта в регионе выявили 86 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 84 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 681 случая.

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