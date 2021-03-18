Тирасполь, , 11:28 — REGNUM В ходе 1658 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 488 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 35 835 человек. Из них победили инфекцию 31 695 человек. Данных о выздоровевших за последние сутки нет.

Всего в ПМР зафиксировали 761 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток умерли девять человек в возрасте от 51 до 83 лет. Сообщается, что у всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1389 исследований и выявили 420 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи накануне признали 254 человека.

Стоит отметить, что в ПМР в ухудшается эпидемиологическая ситуация. Чтобы не допустить дефицита мест в клиниках, минздрав республики организует новые места для лечения пациентов с COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: У переболевших COVID-19 выявили необычный эффект