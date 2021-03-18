Луганск, , 11:34 — REGNUM Меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе в новой редакции должны быть приняты как можно скорее. Об этом пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики на минских переговорах Мария Ковшарь сообщила 18 марта журналистам.

Ранее в МИД ЛНР по итогам переговоров контактной группы по Донбассу и её рабочих подгрупп заявили, что Киев отказался принимать и обсуждать меры по перемирию в новой редакции. При этом в Донбассе растёт число нарушений режима тишины.

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Ковшарь подчеркнула, что представители республик Донбасса назвали крайне важным скорейшее принятие в такой обстановке мер по усилению режима прекращения огня в новой редакции с конкретизированным координационным механизмом. Украина от этого систематически отказывается.

«В вопросах безопасности, как и прежде, проблема эскалации на линии соприкосновения остается одной из главных тем обсуждения», — отметила она.