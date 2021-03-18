Ижевск, , 11:26 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 18 марта выявили 86 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 84 положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 29 681 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей инфекции — пятеро детей в возрасте до 14 лет и 31 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписан по выздоровлении 75 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 26 308 человек. 368 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие умерли двое жителей региона, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3005 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии с момента начала вакцинации до 17 марта прививку от коронавируса сделали 40 416 человек. Второй компонент препарата получили 23 665 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.