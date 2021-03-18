Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM В Петербурге сократились показатели суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает федеральный оперативный штаб.

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За последние сутки в городе зафиксировали 918 новых случаев заражения, что на девять случае меньше, чем днем ранее.

Всего за время пандемии в Петербурге коронавирусом заразились 384 279 человек, согласно официальным данным. Выздоровели от COVID-19 за это же время 334 164 пациента, включая 2041 выписанного за последние сутки.

Добавим, в России за сутки коронавирус нашли еще у 9803 граждан, общее число случаев заражения достигло 4 428 239.

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