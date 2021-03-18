Санкт-Петербург, , 11:28 — REGNUM Реализация новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге в феврале 2021 года сократилась на 2,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Об этом 18 марта сообщает агентство «Автостат».

Так, жители Санкт-Петербурга приобрели в прошлом месяце всего 6,9 тыс. новых легковых машин. Среди них оказались 420 экземпляров KIA Rio, 337 единиц Hyundai Creta, 331 модель Hyundai Solaris, а также 262 кроссовера Volkswagen Tiguan и 239 лифтбеков Volkswagen Polo.

Кроме того, за отчетный период в Северной столице было продано 233 Lada Vesta, 206 Lada Largus, 197 экземпляров Skoda Rapid, а также 174 кроссовера Toyota RAV4 и 167 моделей KIA Sportage.

Ранее стало известно, что в России на 3,7% снизились продажи подержанных автомобилей в феврале 2021 года. Так, всего в прошлом месяце было продано 347 954 автомобиля с пробегом.

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