Киев, , 11:35 — REGNUM В Верховной раде Украины есть необходимое количество голосов для принятия законопроекта «О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины», или так называемых «Харьковских соглашений». Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков в эфире украинского «Пятого канала».

По словам председателя парламента, этот законопроект, как и любой другой, будет сначала рассмотрен профильным комитетом, а затем будет вынесен на рассмотрение Рады.

«Мне кажется, что именно по состоянию на сегодня есть большая вероятность того, что необходимое количество голосов за принятие этого законопроекта будет набрано», — сказал он.

Разумков добавил, что в данный момент, несмотря на воссоединение Крыма с Россией, Черноморский флот РФ, с точки зрения украинского законодательства, пребывает в Крыму на законных основаниях.

Напомним, ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект об отмене «Харьковских соглашений».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что пока рано говорить об ответственности депутатов предыдущих созывов парламента, принявших данные соглашения.

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