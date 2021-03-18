Хьюстон, США, , 11:24 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 108:94.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Кевин Портер, записавший в свой актив 25 очков.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал защитник Джордан Пул, набравший 23 очка.

«Хьюстон» потерпел 18-е поражение подряд в НБА, что стало антирекордом в истории клуба.

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