Москва, 18 марта, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов считает недопустимым заявление президента США Джо Байдена относительно российского лидера, передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

Duma.gov.ru Геннадий Зюганов

«Мы считаем: это ни с какой точки зрения недопустимо. Это вызов, который брошен каждому гражданину нашей страны», — заявил Зюганов.

Парламентарий призвал сделать из этого далеко идущие выводы.

«Лично для меня ничего нового не произошло, кроме дипломатического хамства. Но я бы хотел обратиться к руководству страны, журналистам, сделать из этого далеко идущие выводы. У нас слишком много информационных трансгендеров, они переобуваются каждые две недели: то одно, то второе, то третье», — рассуждает парламентарий.

Президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова пригласили в Москву на консультации для обсуждения перспектив российско-американских отношений.