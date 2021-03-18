Сеул, , 11:27 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки вакцинацию от COVID-19 прошли 18 733 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 18 марта в стране вакцинировались 641 331 человек. Уровень вакцинации составил 1,23% населения страны.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca получили 598 353 человека, препаратом Pfizer — 42 978 человек.

Между тем, за сутки было зарегистрировано 402 случая побочных эффектов на вакцину от COVID-19, среди которых судороги, синдром Гийена-Барре, головная боль, тошнота. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 9 405 случаев, что составляет 1,47% от общего числа привитых.

О новых смертях не сообщалось. В общей сложности после вакцинации скончались 16 человек. В 14 из 16 случаев установлен факт того, что вакцина не является причиной смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 445 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 97 284.

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