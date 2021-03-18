Москва, , 11:20 — REGNUM У людей, переболевших COVID-19, которые принимали противовирусные препараты, при ультрафиолетовом свете могут светиться ногти. О таком необычном эффекте сообщил один из пациентов, перенесший новое заболевание.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Он рассказал, что когда проверял на работоспособность купленный в подарок ультрафиолетовый светодиодный фонарик, то неожиданно обнаружил, что у него светятся ногти на руке. Автор поста продолжил эксперимент и протестировал фонарик на своих знакомых, переболевших коронавирусом. Свечение ногтей было выявлено примерно у десятка человек.

Медицинский токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов пояснил, что это явление называется биолюминесценция, и его вызывает не только фавипиравир, рекомендованный Минздравом РФ для лечения коронавирусной инфекции, но и гидроксихлорохин, который широко применялся во время первой волны пандемии, пишет МедПортал.

По его словам, можно предположить, что либо сама молекула лекарства, либо её метаболиты работают как люминофор, и, накапливаясь в ногтях при воздействии УФ, возвращают полученную энергию в виде света.

Читайте также: В сети обсудили выпадение волос при заболевании коронавирусом

«Могут еще светиться волосы, они тоже хорошо накапливают», — добавил эксперт.

При этом отмечается, что пока считать свечение ногтей симптомом коронавируса нельзя, так как причины этого необычного явления не изучены. Такое явление у переболевших COVID-19 встречается достаточно часто, однако только у тех, кто применял противовирусные препараты.

Читайте ранее в этом сюжете: Медленный темп ходьбы в четыре раза увеличивает риск смерти от COVID-19