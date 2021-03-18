Джакарта, 18 марта 2021, 11:19 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто передал ВВС Сенегала самолет CN235−220, сообщает CNN Indonesia.
CN235−220 является самолетом индонезийского производства, произведенным компанией PT Dirgantara Indonesia (PTDI).
«Нам действительно нужны аэрокосмические технологии, аэрокосмическая промышленность. Это отрасль будущего, отрасль, которая является самой сложной», — заявил Прабово Субианто.
Сенегал использует самолеты индонезийского производства уже 10 лет.
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