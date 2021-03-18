Буйнакский район, Дагестан, , 11:19 — REGNUM Буйнакский перевал обещают расчистить от оползня к 21 марта. Так много времени необходимо из-за большого объема оползневых масс, сошедших на трассу, сообщили 17 марта в пресс-службе министерства транспорта Дагестана.

«Расчистка последствий оползня на 4-м км автодороги Махачкала — Буйнакск — Гуниб затянется на несколько дней в связи с большим объемом оползневых масс. Предварительно автодорога для проезда на Буйнакском перевале будет открыта 21 марта», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, движение на трассе из Махачкалы в Гуниб было перекрыто с 08:00 из-за оползня, сошедшего в ночь на 16 марта. Первоначально предполагалось завершить работы по расчистке дороги до конца дня, однако сроки окончания работ продлены. Для водителей на это время предложен объездной маршрут через поселок Талги.

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