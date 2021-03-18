Додома, , 11:22 — REGNUM Вице-президент Танзании Самии Хасан Сулуху должен быть немедленно приведен к присяге в качестве главы государства дял того, чтобы избежать вакуума власти после смерти президента страны Джона Магуфули. С таким призывом 18 марта выступили лидеры оппозиции Танзании, передает агентство Reuters.

«Конституция не допускает вакуума власти. После того, как было официально объявлено о смерти президента, следующим шагом должно было стать приведение к присяге вице-президента», — сказал лидер партии «Альянс за перемены и транспарентность — Вазалендо» Зитто Кабве.

При этом по конституции Танзании вице-президент страны должен стать во главе государства на весь оставшийся срок, который должен был пробыть на данном посту Магуфули, т. е. до конца 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта президент Танзании Джон Магуфули скончался на 62-м году жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава ВОЗ выразил соболезнования в связи с кончиной президента Танзании