Ярославль, , 11:18 — REGNUM В выборах главы Карабихского сельского поселения Ярославского района примут участие пять кандидатов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал Избирательной комиссии Ярославской области.

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Всего о выдвижении заявили семь кандидатов, два из них получили отказ в регистрации. Это выдвиженец политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» Михаил Мущеров, и самовыдвиженец, депутат местного совета Ольга Ульянова.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальной избирательной комиссии, Михаил Мущеров не сдал полный пакет необходимых документов, а у Ольги Ульяновой нашли ошибки в подписных листах, подписи были признаны недействительными. Также у комиссии возникли претензии и к сданным документам. Мущерову и Ульяновой комиссия отказала в регистрации.

Зарегистрированы начальник транспортного цеха ООО «Импульс», депутат муниципального совета Карабихского поселения Дмитрий Шибаев («Единая Россия»), генеральный директор ООО ТЛК «Б-ТРАНС» Андрей Брой, индивидуальный предприниматель Светлана Хвостова («Справедливая Россия»), начальник общественного пункта охраны порядка Александр Белов (ЛДПР) и самовыдвиженец индивидуальный предприниматель Игорь Кириллов.

Досрочные выборы главы пройдет 25 апреля.

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