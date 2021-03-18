Москва, 18 марта, 2021, 11:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России выявили 9803 носителя коронавируса, сообщает 18 марта оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Как отметили в штабе, число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более чем на 2200 человек превышает количество заболевших за сутки. За сутки выздоровел от ковида 12 061 пациент.

Лидерами по числу заражений остаются Москва (1934 случая), Санкт-Петербург (918) и Подмосковье (537). В первой пятёрке также Нижегородская и Ростовская области.

Отмечается, что в России с начала распространения коронавируса подтверждено 4 428 239 случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный примар (мэр) Кишинёва Ион Чебан заразился коронавирусом.