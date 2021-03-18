Москва, , 11:18 — REGNUM Стадион московского футбольного клуба «Спартак» официально получил новое название. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе банка «Открытие», который является спонсором клуба.

Отмечается, что стадион «Открытие-Арена» с 18 марта будет называться «Открытие банк арена».

«Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях», — говорится в заявлении.

Напомним, стадион «Открытие-Арена» был открыт 5 сентября 2014 года.

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