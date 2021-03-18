Санкт-Петербург, , 11:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге реабилитацию после перенесенного COVID-19 прошли более 10 000 пациентов, из них в стационарных условиях — более 3000 пациентов, сообщили 18 марта в городской администрации. Однако потребность в реабилитации таких пациентов остаётся высокой.

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«По данным врачебных комиссий, сейчас в восстановительном лечении после перенесенной коронавирусной инфекции нуждаются 14 816 пациентов, в том числе 1358 пациентам показана реабилитация в стационарах», — отметили в Смольном.

Первой, еще в мае 2020 года, постковидным восстановлением переболевших людей занялись в в Центре восстановительного лечения и реабилитации Городской больницы № 40.

После начала спада второй волны коронавируса и вывода части стационаров из режима ковид-госпиталей таких пациентов стали принимать отделения медицинской реабилитации Госпиталя для ветеранов войн, Городской многопрофильной больницы № 2, Мариинской больницы, а также Федерального научного центра реабилитации инвалидов им Г.А.Альбрехта.

На сегодня в отделениях постковидной реабилитации в Петербурге развернуты 322 койки. Еще около 300 коек открыты в пансионате «Восток-6» в Курортном районе для работающих петербуржцев.

В ближайшее время отделения постковидной реабилитации будут развернуты в вышедших из борьбы с ковидом Николаевской больнице в Петергофе, в Центре им. Алмазова и в Александровской больнице.

Кроме того, реабилитация переболевших организована в 42 поликлиниках Петербурга. За месяц в дневных стационарах восстановительное лечение могут пройти 1089 пациентов, амбулаторно — 1850.

«Многие петербуржцы, переболевшие коронавирусом, особенно пожилые люди, нуждаются в реабилитации. Нужно расширять систему постковидной реабилитации, увеличивать количество коек для восстановительного лечения, распространять этот опыт», — отметил губернатор Александр Беглов.