Красноярск, , 11:16 — REGNUM Продажа спиртного в многоквартирных домах Красноярского края будет ограничена, сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте. На сессии 18 марта депутаты красноярского Законодательного собрания приняли во втором чтении поправки в закон края «Об отдельных вопросах государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Вводится ограничение на розничную продажу алкоголя в организациях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Продажа спиртного будет запрещена, если площадь зала обслуживания посетителей — менее 35 кв. м.

Таким образом власти края решили бороться с так называемыми «наливайками», которые под видом баров и кафе круглосуточно торгуют спиртным в обход федерального закона. Напомним, согласно законодательству, общий запрет на розничную продажу алкоголя действует с 23:00 до 08:00, за исключением организаций общепита.

По словам председателя краевого парламента Дмитрия Свиридова, красноярцы всё чаще жалуются на работу «наливаек».

Отметим, после вступления краевого закона в силу в регионе должны будут закрыться около 120−130 «наливаек». Обычные кафе и закусочные пострадать не должны, так как они, как правило, имеют площадь зала не менее 50 кв. м.

Парламентарии привели в пример микрорайон Белые Росы, где разливным пивом торгуют порядка 50 точек. В одном доме может располагаться до шести магазинов.

Напомним, ранее в Красноярском крае была ограничена продажа алкоголя в общепите в многоквартирных домах с площадью зала менее 25 кв. м.

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