Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Сенат Соединённых Штатов утвердил кандидатуру Кэтрин Тай в должности торгового представителя США, сообщает Politico.

Отмечается, что кандидатура Тай была одобрена единогласно. Она будет решать вопросы взаимоотношений Вашингтона с партнерами, в том числе разрешение споров со странами ЕС в сфере цифровых услуг.

Кроме того, Тай будет заниматься противодействием торговой политике Китая и контролем за соблюдением правил торгового соглашения между США и КНР.

Кэтрин Тай — дочь иммигрантов из Тайваня, закончила Йельский и Гарвардский университеты. До назначения на пост торгового представителя занимала должность торгового советника Демократической партии США в палате представителей.