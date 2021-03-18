18 марта 2021 | Время чтения 4 мин

ИА REGNUM, , 12:00 — REGNUM Если Европейское агентство не обнаружит причинно-следственной связи с проблемой тромбов, которая, предположительно, возникает из-за вакцины AstraZeneca, использование препарата может возобновиться. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Испания готова немедленно возобновить вакцинацию AstraZeneca, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрит это. 19 марта это агентство опубликует свои выводы о связи со случаями тромбов у людей, которым была сделана прививка этой вакциной. Если, наконец, причинно-следственная связь не будет обнаружена, министр здравоохранения Каролина Дариас созовет новый межтерриториальный совет, чтобы снова включить AstraZeneca в кампанию по вакцинации.

«Нужно подождать и посмотреть, что говорит EMA. Мы приняли решение приостановить вакцинацию AstraZeneca в качестве меры предосторожности как минимум на 14 дней, но это не означает, что мы должны ждать истечения крайнего срока. Как только Европейский комитет по фармаконадзору (PRAC) примет окончательное решение, можно будет снова созвать советников для реактивации вакцины», — заявила она 18 марта на пресс-конференции.

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca (сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília

В Европе комитет фармаконадзора изучает не менее тридцати случаев тромбов у людей, получивших оксфордскую вакцину. В Испании оцениваются три случая, один из которых — ишемический инсульт, который привёл к смерти 43-летней учительницы без предшествующих патологий. Несмотря на это, Дариас уверяет, что «пока установлена только временная связь, необходимо оценить, есть ли причинно-следственная связь». Дариас настаивала на том, что только три случая тромбов были зарегистрированы у более чем 950 000 испанцев, вакцинированных препаратом. Более того, по её словам, «тромбы возникают обычно у населения и без вакцинации».

Без вакцины AstraZeneca достижение коллективного иммунитета невозможно, отмечает издание. Испания решила 15 марта приостановить ее использование, когда большинство европейских стран уже приняли аналогичное решение. Причина оттягивания этого момента заключается в том, что без AstraZeneca не хватит вакцин, чтобы летом иммунизировать 70% населения. Только на этой неделе темп замедлится на 33% по аналогии с предыдущей, когда было введено 932 404 дозы, из которых 304 705 — дозы вакцины AstraZeneca.

На данный момент в Испании «парализован» почти миллион этих вакцин после получения еще одной партии, состоящей из 226 тысяч доз, поскольку компания продолжает рассылать вакцины, несмотря на блокаду EMA. На этой неделе от Pfizer было получено 539 370 единиц, а от Moderna — 262 800 единиц. Таким образом, без учета AstraZeneca, в общей сложности было получено 987 866 доз. Цифра, которая продлится около семи дней при нынешнем темпе вакцинации. По этой причине автономные сообщества надеются как можно скорее увеличить свои запасы. Балеарские острова, например, объявили, что у них есть возможность вводить 260 тысяч доз в неделю и что на прошлой они получили менее 125 000 доз, в том числе от AstraZeneca. Отсутствие вакцин объявляется во всех общинах. Но в то время, как некоторые стремятся использовать все доступные дозы, другие, более осторожные, такие как Страна Басков и Кастилия-ла-Манча, предпочитают сохранить достаточное число вакцин, чтобы завершить график, учитывая задержки с прибытием и другие неудачи. Для достижения коллективного иммунитета Испании по-прежнему необходимо будет иммунизировать 31,17 миллиона жителей двумя дозами в течение оставшейся части марта, апреля, мая и июня.

Будет ли возможно иммунизировать такое большое количество граждан за три с половиной месяца, когда до сих пор только два миллиона человек были вакцинированы двумя дозами? В пользу правительства играет очередное увеличение поставок от Pfizer и поступление однокомпонентных вакцин от Janssen. Новый кризис, возникший вокруг сывороток AstraZeneca, и нежелание населения использовать эту вакцину сыграли против них.

Вакцина Johnson & Johnson's

Самая большая задача правительства сейчас — сдержать растущее недоверие среди населения. По крайней мере, таково мнение президента Испанской ассоциации вакцинологии Амоса Гарсиа Рохаса: «Решение приостановить применение AstraZeneca было принято в контексте нехватки вакцины, и, кроме того, действия европейских органов здравоохранения вызывают чувство тревоги, страха и паники среди населения».

ВОЗ одобряет использование

19 марта ожидается, что EMA будет следовать политике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая 17 марта призвала страны продолжать использовать англо-шведский препарат.

ВОЗ отметила, что страны обычно сообщают о возможных побочных эффектах в кампаниях вакцинации, что «не обязательно означает», что они связаны с самой вакцинацией, хотя «их расследование является хорошей практикой». И ВОЗ, и EMA призывают к спокойствию с тех пор, как были зарегистрированы первые случаи с тромбами, гарантируя, что «преимущества этой вакцины перевешивают ее риски». Необходима хорошая коммуникационная политика, потому что даже до того, как эти проблемы были обнаружены у вакцинированных, среди населения уже было много скептицизма.