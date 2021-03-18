Нур-Султан, , 11:14 — REGNUM Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов подписал приказ о повышении заработной платы преподавателям вузов. Об этом глава ведомства написал 18 марта на своей странице в Facebook.

По его словам, штатный преподаватель вуза с сентября 2021 года будет получать 200 тыс. тенге ($479), старший преподаватель — 230 тыс. тенге ($550), ассоциированный профессор — 260 тыс. тенге ($622), профессор — 350 тыс. тенге ($850).

Министр отметил, что это минимальные заработные платы и вузы могут самостоятельно устанавливать стимулирующие надбавки. Кроме того, приказом министра определен максимальный объем одной ставки не более 680 часов за учебный год.

Аймагамбетов отметил, что раннее принятие приказа дает вузам время для подготовки. Министр считает, что нововведения подтолкнут вузы сократить затратные статьи бюджета.

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