Ханты-Мансийск, 18 марта 2021, 11:13 — REGNUM Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдёт в присутствии зрителей. Об этом 18 марта сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов ХМАО — Югры Эдуард Рябов.
По его словам, на турнир будет допущено то число зрителей, которое регламентировано распоряжением местного Роспотребнадзора,
«С учётом того, сколько наш стадион вмещает, соревнования может посетить очень большое количество болельщиков», — сказал Рябов.
Отметим, что стадион в Ханты-Мансийске рассчитан на 15 тысяч зрителей.
Чемпионат России по биатлону состоится с 31 марта по 4 апреля. Напомним, в 2020 году российское первенство было отменено из-за коронавируса.