Ханты-Мансийск, , 11:13 — REGNUM Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдёт в присутствии зрителей. Об этом 18 марта сообщил исполнительный директор Союза биатлонистов ХМАО — Югры Эдуард Рябов.

По его словам, на турнир будет допущено то число зрителей, которое регламентировано распоряжением местного Роспотребнадзора, т. е. не более 25% от вместимости трибун.

«С учётом того, сколько наш стадион вмещает, соревнования может посетить очень большое количество болельщиков», — сказал Рябов.

Отметим, что стадион в Ханты-Мансийске рассчитан на 15 тысяч зрителей.

Чемпионат России по биатлону состоится с 31 марта по 4 апреля. Напомним, в 2020 году российское первенство было отменено из-за коронавируса.