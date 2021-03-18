Оренбург, , 11:11 — REGNUM В Оренбурге начали разбирать восемь исторических зданий возле памятника культуры «Михайловские казармы» (1750 года постройки). Как сообщает телеграм-канал Пул56, пущенные под снос здания не являются памятниками культурного наследия и являются аварийными.

Власти заявили, что подрядная организация, занимающаяся сносом объектов, определена по результатам аукциона, а главным условием проведения работ является обеспечение сохранности памятника истории и культуры (здания казарм и чайной).

После ликвидации аварийных домов территорию должны расчистить от мусора и древесной поросли, объект культурного наследия обнесут забором.

Напомним, на месте снесенных исторических зданий планируют возвести жилые дома средней и малой этажности. Если к земельному участку в историческом ядре Оренбурга под зданиями возле памятника архитектуры власти проявили интерес, то о дальнейшей судьбе собственно памятника культуры не сообщается. Стоит отметить, Михайловские казармы находятся в плачевном состоянии.

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