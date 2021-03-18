Стокгольм, , 11:11 — REGNUM «Либералы» намерены добиваться того, чтобы после выборов в Риксдаг в 2022 году в Швеции к власти пришло правое правительство. Однако «Христианские демократы» полагают, что четкого места в новом правом правительстве для «Либералов» не найдется. Свои шаги предпринимают «Центристы» и «Умеренные». Однако за всей этой политической игрой вопрос стоит о «Шведских демократах», которые медленно, но верно усиливают свое влияние. Об этом в интервью газете Svenska Dagbladet сообщил профессор политологии Томми Мёллер из Университета Стокгольма.

После того, как лидер «Либералов» Нямко Сабуни заявила о готовности войти в состав правого правительства Швеции, все остальные партии бывшего правоцентристского «Альянса за Швецию» пришли в «движение». Так, спустя пару дней лидер «Центристов» Анни Лёф заявила, что ее партия, наоборот, готова войти в состав левого правительства во главе с «Социал-демократами», чего не случалось последние 69 лет.

«Шведские демократы» ближе подошли к возможности оказывать влияние после этих заявлений», — поинтересовались журналисты SvD.

«Шаг Сабуни был определенно в этом направлении, но я бы хотел подчеркнуть, что это все тянулось довольно долго», — ответил профессор Мёллер.