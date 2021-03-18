Махачкала, , 11:08 — REGNUM В Дагестанскую республиканскую больницу доставили вертолетом Центра медицины катастроф двоих уроженцев Дагестана, пострадавших в ДТП в столице Карачаево-Черкесии. Автоавария произошла 6 марта, но из-за неблагоприятных погодных условий вертолет смог вылететь только спустя десять дней, сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.

«В результате крупной аварии мужчины 1984 и 1985 годов рождения получили многочисленные травмы и ушибы и находятся в тяжелом состоянии, один их них в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении ведомства.

До перелета в Дагестан пострадавшие в ДТП находились в реанимации Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы. Как только позволила погода, за ними вылетел вертолет Дагестанского центра медицины катастроф с реаниматологом, нейрохирургом, хирургом и медицинской сестрой на борту. Больные уже доставлены в отделение нейрореанимации, где им оказывается вся необходимая помощь.