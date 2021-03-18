Стокгольм, , 11:12 — REGNUM В Швеции «Либералы» подготовили ряд законопроектов по защите свидетелей, введению системы ношения электронных браслетов для малолетних подозреваемых, а также ужесточению наказания за оказание воздействия на свидетелей посредством угроз. Об этом сообщила газета Svenska Dagbladet.

Поводом к пакету законодательных инициатив стал кейс 17-летнего Нимо. В прошлогоднем интервью журналистам SvD подросток рассказал, как он выступил в качестве свидетеля и указал на угонщиков транспортного средства, после чего его жизнь и жизнь его мамы омрачилась нападкам со стороны сообщников злоумышленников, которые его преследовали по пути в школу и обратно домой. В итоге семье посоветовали сменить район жительства сами полицейские.

Лидер «Либералов» Нямко Сабуни считает, что такой громкий случай должен стать назидательным примеров. Ее партия предлагает давать гарантии анонимности свидетелям, а также изолировать подозреваемых от контактов со своими сообщниками или свидетелями с помощью электронных браслетов.