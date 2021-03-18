Стокгольм, , 11:08 — REGNUM Европейская комиссия пытается облегчить путешествия внутри Евросоюза, вводя новый сертификат вакцинации от COVID-19. Это может сыграть свою роль, однако всех проблем это не решит. Об этом сообщается в редакционной статье шведской газеты Dagens Nyheter.

Ковид-паспорт был назван цифровым «зеленым сертификатом», потому что Европейская комиссия не хочет использовать слова «вакцина» или «паспорт». В любом случае цель состоит в том, чтобы возобновить свободное передвижение внутри ЕС как для туристов, так и для рабочей силы. Таким образом, новый сертификат должен содержать доказательства вакцинации, истории болезни (наличие антител) или отрицательного теста на коронавирус.

«Цель похвальна. Такие страны, как Греция и Испания, которые экономически сильно зависят от приезжих летом, не могут развиваться экономически без туризма. Франция и Германия, с другой стороны, скептически относятся к угрозам справедливости и личной неприкосновенности. Европейская комиссия пытается найти компромисс, который будет выглядеть простым и удовлетворит всех», — отмечается в статье.

«Но первый вопрос должен заключаться в том, может ли система гарантировать безопасную поездку. Ни шприцы, ни антитела не являются гарантией того, что вы не заразитесь, и как долго они защищают от болезней, неясно. Идея состоит в том, что все страны должны вводить вакцины, одобренные Европейское агентство лекарственных средств, в то время как страны могут делать все, что им заблагорассудится, например, с российскими вакцинами, которые не были одобрены. Но что делать с вакцинами с сомнительной эффективностью против некоторых мутаций? Беременные женщины и люди, страдающие аллергией, могут или не хотят проходить вакцинацию, некоторые этнические группы могут испытывать те же сомнения», — говорится в статье.

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