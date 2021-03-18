Москва, , 11:06 — REGNUM Россия действительно сможет заблокировать Twitter, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

По словам парламентария, печальный опыт Telegram будет учтен, в том числе обход блокировок через VPN.

«Для пользователей это будет означать так, что переход по ссылке на Twitter будет невозможен — при условии, что Twitter не начнет какого-либо диалога с российской властью, не начнет удалять откровенно негативные твиты, в частности, призывы к суициду, пропаганда наркотиков», — сказал также Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роскомнадзор заявил о возможности заблокировать соцсеть за отказ выполнять российское законодательство.

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