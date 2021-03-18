Стокгольм, , 11:14 — REGNUM В 2020 году потребление мяса в Швеции снизилось на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Эта цифра означает, что шведские домохозяйства стали потреблять на 7,7 миллиона животных меньше, из которых 7,6 миллиона составляют куры и 97 000 свиней. Об этом со ссылкой на Государственное управление сельского хозяйства Швеции сообщила газета Fria Tider.

Отмечается, что население Швеции не потребляло такое маленькое количество мяса на одного человека с 2001 года. Новые данные за прошлый год демонстрируют продолжающуюся тенденцию к увеличению спроса на пищу для вегетарианцев.

«Дополнительная причина сокращения потребления мяса в 2020 году может заключаться в том, что мы едим немного более простые обеденные блюда с меньшей долей мяса дома по сравнению со «шведским столом» в ресторане, в то время как спрос на мясо быстрого приготовления, то есть фарш и мясные закуски, увеличился», — заявила в пресс-релизе представитель ведомства Аса Ланнхард Уберг.