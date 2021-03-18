Саратов, , 11:35 — REGNUM В Саратовскую область поступят дополнительные средства из федерального бюджета в размере 1 млрд 678 млн рублей, которые направят на завершение строительства инфекционной больницы. Видеозапись обращения председателя Госдумы Вячеслава Володина опубликована в сообществе его сторонников в соцсети Instagram.

Он отметил, что этих средств будет достаточно для завершения работы по строительству инфекционной больницы и закупки нового оборудования. Не менее важным остается вопрос подбора специалистов, которые будут там работать. Ожидается, что инфекционная больница будет укомплектована 1,2 тыс. медицинских работников. Важно, чтобы региональный минздрав, главный врач, который уже назначен, сделали все для того, чтобы началась работа в инфекционной больнице, добавил Володин.

Он подчеркнул необходимость эффективного расходования выделенных средств и скорейшего начала работы новой больницы на благо жителей области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области новый инфекционный центр достроят за счет федерального бюджета. Региональные власти, в свою очередь, взяли на себя обязательство построить жилье для медицинских работников. За каждым из корпусов будущей инфекционной больницы на 400 мест закреплена определенная компания. Всего задействовано шесть застройщиков. Общая площадь возводимого объекта — 28 тыс. кв.метров.

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