Горно-Алтайск, , 11:03 — REGNUM В Республике Алтай за грубое нарушение требований противоэпидемического режима при проведении соревнований наказаны организаторы межрегионального турнира по дзюдо среди девушек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Также к административной ответственности привлечены организаторы шахматного турнира. Производство по ещё нескольким делам в настоящее время продолжается.

Впрочем, спортивные состязания это, по всей видимости, лишь вершина айсберга. Специалисты отмечают множество фотоотчётов в СМИ и социальных сетях с различных мероприятий.

«К сожалению, уже по фото можно сделать выводы, что ни о каких мерах профилактики участники не задумывались, а организаторы не пытались контролировать их выполнение», — отметили в управлении.

В результате около 40% всех выявленных носителей коронавируса в республике в качестве источника заражения назвали общественные места и общественный транспорт.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае выявили 30 новых носителей коронавируса