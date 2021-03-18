Горно-Алтайск, 18 марта 2021, 11:03 — REGNUM В Республике Алтай за грубое нарушение требований противоэпидемического режима при проведении соревнований наказаны организаторы межрегионального турнира по дзюдо среди девушек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
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Также к административной ответственности привлечены организаторы шахматного турнира. Производство по ещё нескольким делам в настоящее время продолжается.
Впрочем, спортивные состязания это, по всей видимости, лишь вершина айсберга. Специалисты отмечают множество фотоотчётов в СМИ и социальных сетях с различных мероприятий.
«К сожалению, уже по фото можно сделать выводы, что ни о каких мерах профилактики участники не задумывались, а организаторы не пытались контролировать их выполнение», — отметили в управлении.
В результате около 40% всех выявленных носителей коронавируса в республике в качестве источника заражения назвали общественные места и общественный транспорт.
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