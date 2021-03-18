Стокгольм, , 11:16 — REGNUM Согласно последним статистическим данным Евростата, Швеция является одним из лидеров в Евросоюзе по числу мигрантов, которые получили гражданство в 2019 году. Об этом сообщила газета Fria Tider.

«Маленькая скандинавская страна входит в пятерку стран ЕС, которые выдали больше всего гражданств в абсолютных показателях», — пишут журналисты издания.

В 2019 году власти Швеции предоставили гражданство более 64 000 человек. Самой многочисленной национальностью среди новых граждан стран ЕС стали выходцы из Марокко, за которыми следовали албанцы.

В Швеции наибольшую группу составили выходцы из Сирийской Арабской Республики.