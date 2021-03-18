Уфа, , 11:05 — REGNUM 120 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 30 917 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 25 296 человек, в том числе 145 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах региона проходят лечение 272 человека, а 5024 человека получают лечение на дому. За минувшие сутки была констатирована смерть трех пациентов с COVID-19, всего же в регионе скончались 325 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 17 января в республике было выявлено 118 носителей коронавируса.