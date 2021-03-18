Элиста, , 11:01 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 18 марта.

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С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 308 жителей Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в республике выявлено 29 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 35 пациентов.

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