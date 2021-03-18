Новороссийск, Краснодарский край, , 11:01 — REGNUM 22−27 марта 2021 года состоится третий этап конкурса по армейской тактической стрельбе на первенство Воздушно-десантных войск. Впервые турнир пройдёт по правилам нового военно-прикладного вида спорта — армейское тактико-стрелковое многоборье. В соревнованиях примут участие 12 команд ВДВ по 10 человек. Об этом сообщил генеральный секретарь Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация армейской тактической стрельбы в России» (ОФСОО «ФАТСР»), председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

«Армейское тактико-стрелковое многоборье официально признано видом спорта. В начале марта его внесли во Всероссийский реестр видов спорта. Армейское тактико-стрелковое многоборье включает в свои упражнения — метание ножа и сапёрной лопатки, огневую подготовку, элементы рукопашного боя, оказание первой помощи, тактические задачи. Среди дисциплин — «дистанция — 1 человек», «дистанция — 2 человека», «дистанция — группа», — пояснил генеральный секретарь ФАТСР Дмитрий Нестеров.

По его словам, этап конкурса по армейской тактической стрельбе на первенство Воздушно-десантных войск состоится в Новороссийске на полигоне «Раевский» 7-ой гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии ВДВ. «Турнир пройдёт по правилам нового военно-прикладного вида спорта. Это и своя мишенная обстановка, и своя система подсчёта очков. В состав судейской бригады войдут представители ФАТСР, прошедшие подготовку», — отметил Дмитрий Нестеров.

Федерация армейской тактической стрельбы в России окажет помощь в проведении Всеармейского этапа конкурса, запланированного на май этого года и Международного конкурса «Тактический стрелок», проводимого в августе-сентябре. Партнёр ФАТСР — сеть магазинов «Спортмастер» предоставит победителям подарки и призы.

Напомним, Федерация армейской тактической стрельбы в России создана в 2020 году по приказу главы военного ведомства Сергея Шойгу в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Ответственным за ФАТСР назначили заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова. Президентом ФАТСР избрали начальника главного управления боевой подготовки Вооружённых cил РФ Ивана Бувальцева.