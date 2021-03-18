Элиста, , 10:59 — REGNUM Ещё 29 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 18 марта. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

В настоящее время в ковидных госпиталях на лечении находятся 359 пациентов. Из них в тяжёлом состоянии — 14 человек. На самоизоляции остаются 2 690 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 19 647 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 18 786 пациентов.

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