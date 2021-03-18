Стокгольм, , 11:18 — REGNUM «Социал-демократы» и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен продолжают делать жесткие выпады в сторону «Умеренных» и «Шведских демократов». Такой повышенной тон объясняется тем, что на карту поставлена власть. Цель их атак — не допустить правительства во главе с «Умеренными», которое сотрудничает со «Шведскими демократами». Об этом в своей авторской статье написал политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

«В последнее время ряд более или менее известных политиков социал-демократов резко критикуют «Умеренных» и их лидера Ульфа Кристерссона. Тон стал резко повышенным. Нападки становятся все более непримиримыми», — отметил он.

«Главная причина заключается в продолжающемся сближение «Умеренных» со «Шведскими демократами». Основная альтернатива для Кристерссона сейчас выглядит следующим образом: сформировать правительство между «Умеренными» и «Христианскими демократами», которое сотрудничает со «Шведскими демократами». Возможно, «Либералы» тоже могли быть частью такой коалиции. Сейчас лидер их партии Нямко Сабуни пытается убедить в этом своих однопартийцев. Вопрос будет решен партийным советом в следующее воскресенье (28 марта — прим. ИА REGNUM)», — написал Кнутсон.

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