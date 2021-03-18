Брюссель, , 10:58 — REGNUM Власти стран-членов ЕС с нетерпением и опаской ожидают решения по поводу, безопасно ли применять вакцину от коронавируса компании AstraZeneca, от которой уже временно отказался ряд стран, пишут Крис Рейтер и Соня Сирлетти в статье, вышедшей 18 марта в Bloomberg.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое неизменно поддерживает эту вакцину даже на фоне опасений по поводу риска образования тромбов при ее применении, должно выпустить обновленные сведения о препарате 18 марта. Хотя в случае, если рекомендация ведомства будет носить положительный характер, правительства Франции, Германии и других стран смогут с большей уверенностью возобновить вакцинацию этим препаратом, некоторый ущерб уже нанесен.

Так, в странах Европы отменены тысячи назначений на прививку, несмотря на то, что вновь наблюдается рост числа заражений и вводятся новые ограничения. Критики предупреждают, что приостановка применения препарата вызовет гораздо больше смертей от COVID-19, чем это могло бы быть вызвано возможными побочными эффектами, а также подорвут веру людей в вакцины и готовность засучить рукава.

«Не было причин приостанавливать вакцинацию AstraZeneca», — сказал профессор Жиль Дерэ из парижской больницы Pitie-Salpetriere, по словам которого эти решения — «великолепный пример провала ЕС».

После того, как Дания стала одной из первых стран в регионе, приостановивших введение вакцины AstraZeneca, 11 марта EMA сообщило, что количество тромбов у вакцинированных людей не выше, чем у населения в целом.

Всемирная организация здравоохранения заявила 17 марта, что проводит оценку данных о безопасности, но в настоящее время рекомендует продолжать использовать препарат, потому что преимущества перевешивают риски.

Чтобы успокоить общественность, может потребоваться больше усилий. Спустя всего несколько часов после того, как Италия объявила о расследовании смертельных случаев между привитыми людьми — и до того, как вакцинация AstraZeneca была приостановлены, — последствия такого развития событий стали ощущаться сразу. Так, в центре иммунизации в небольшом городке Виллорба на севере региона Венето никто не пришел за прививкой.

«Никто не отменял прием, люди просто не приходили», — отметил Франческо Бенацци, отвечающий за здравоохранение в округе.

На Сицилии, где произошел один из смертельных случаев, около 10 тыс. человек отказались от вакцинации. По сообщениям местных СМИ, около 4000 человек отменили встречи в Тоскане.

Несмотря на приостановку вакцинации, правительства опасаются еще больше запугать общественность, и многие заявили, что эти меры были чисто предупредительными и временными. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду выразила надежду, что ситуация скоро разрешится.

«Я доверяю AstraZeneca. Я доверяю вакцинам», — отметил она. — EMA сделает заявление, и я уверена, что оно прояснит ситуацию».

Комиссия обязалась провести иммунизацию 70% взрослых к концу сентября, однако столкнулась с проблемами с поставками, которые уже привели к спору с компанией AstraZeneca из-за проволочек с завозом новых препаратов. Согласно данным Bloomberg's Coronavirus Vaccine Tracker, в ЕС введено 12 доз на 100 человек, что составляет менее трети населения Великобритании. В Соединенном Королевстве вакцина AstraZeneca по-прежнему считается безопасной.