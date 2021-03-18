Брюссель, 18 марта 2021, 10:58 — REGNUM Власти стран-членов ЕС с нетерпением и опаской ожидают решения по поводу, безопасно ли применять вакцину от коронавируса компании AstraZeneca, от которой уже временно отказался ряд стран, пишут Крис Рейтер и Соня Сирлетти в статье, вышедшей 18 марта в Bloomberg.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), которое неизменно поддерживает эту вакцину даже на фоне опасений по поводу риска образования тромбов при ее применении, должно выпустить обновленные сведения о препарате 18 марта. Хотя в случае, если рекомендация ведомства будет носить положительный характер, правительства Франции, Германии и других стран смогут с большей уверенностью возобновить вакцинацию этим препаратом, некоторый ущерб уже нанесен.
Так, в странах Европы отменены тысячи назначений на прививку, несмотря на то, что вновь наблюдается рост числа заражений и вводятся новые ограничения. Критики предупреждают, что приостановка применения препарата вызовет гораздо больше смертей от COVID-19, чем это могло бы быть вызвано возможными побочными эффектами, а также подорвут веру людей в вакцины и готовность засучить рукава.
После того, как Дания стала одной из первых стран в регионе, приостановивших введение вакцины AstraZeneca, 11 марта EMA сообщило, что количество тромбов у вакцинированных людей не выше, чем у населения в целом.
Всемирная организация здравоохранения заявила 17 марта, что проводит оценку данных о безопасности, но в настоящее время рекомендует продолжать использовать препарат, потому что преимущества перевешивают риски.
Чтобы успокоить общественность, может потребоваться больше усилий. Спустя всего несколько часов после того, как Италия объявила о расследовании смертельных случаев между привитыми людьми — и до того, как вакцинация AstraZeneca была приостановлены, — последствия такого развития событий стали ощущаться сразу. Так, в центре иммунизации в небольшом городке Виллорба на севере региона Венето никто не пришел за прививкой.
На Сицилии, где произошел один из смертельных случаев, около 10 тыс. человек отказались от вакцинации. По сообщениям местных СМИ, около 4000 человек отменили встречи в Тоскане.
Несмотря на приостановку вакцинации, правительства опасаются еще больше запугать общественность, и многие заявили, что эти меры были чисто предупредительными и временными. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду выразила надежду, что ситуация скоро разрешится.
«Я доверяю AstraZeneca. Я доверяю вакцинам», — отметил она. — EMA сделает заявление, и я уверена, что оно прояснит ситуацию».
Комиссия обязалась провести иммунизацию 70% взрослых к концу сентября, однако столкнулась с проблемами с поставками, которые уже привели к спору с компанией AstraZeneca из-за проволочек с завозом новых препаратов. Согласно данным Bloomberg's Coronavirus Vaccine Tracker, в ЕС введено 12 доз на 100 человек, что составляет менее трети населения Великобритании. В Соединенном Королевстве вакцина AstraZeneca по-прежнему считается безопасной.