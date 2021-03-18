Москва, , 10:58 — REGNUM Вычет по налогу на прибыль для производителей программного обеспечения можно только приветствовать, заявил ИА REGNUM адвокат Константин Мусман.

Он прокомментировал разрабатываемые правительством РФ меры по налоговому вычету для производителей российского софта.

Российское правительство собралось ввести новый налоговый вычет — по налогу на прибыль для IT-компаний, работающих в сфере создания программного обеспечения.

«Сейчас в России действуют довольно серьезные льготы для компаний, занятых в сфере высоких технологий. Вычет по налогу на прибыль для производителей российского софта может стать еще одной мерой, направленной на стимулирование активности в области высоких технологий. Тем более что сейчас крайне актуальна проблема повышения конкурентоспособности российского программного обеспечения. Из соображений национальной безопасности российское правительство давно вынашивает идею постепенного перевода экономики на российское программное обеспечение, но пока экономические и технические условия для этого еще не созрели. Подобные решения вполне укладываются в общую стратегию обеспечения нормативно-правовой базы для постепенного перехода на отечественное программное обеспечение», — сказал эксперт.

По его словам, экономия средств за счет налогового вычета улучшит финансовое положение российских IT-компаний и позволит им нарастить темпы разработки новых видов программного обеспечения.

«Одновременно снизятся правовые риски, связанные с возможными недоплатами или неуплатами налога на прибыль. В любом случае, любые меры, которые направлены на стимулирование активности отечественного бизнеса, можно только приветствовать. В плане принятия новых законов для облегчения положения бизнеса государство не отличается особой щедростью, и новый вычет станет одним из немногочисленных инструментов поддержки предпринимательства в сложной экономической ситуации», — считает Мусман.