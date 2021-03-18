Стокгольм, , 11:03 — REGNUM Правительство Швеции во главе с «Умеренными», опирающееся на поддержку «Шведских демократов», может вести страну в недемократическом направлении. Об этом в вечерней студии телеканал SVT 17 марта заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

Лёвен резко раскритиковал позицию лидера «Умеренных» Ульфа Кристерссона, который готов сотрудничать со «Шведскими демократами» после выборов в Риксдаг в следующем году.

По словам премьер-министра, политически «Умеренные» все больше сближаются со «Шведскими демократами».

«Меня это беспокоит. Кристерссону не следует думать, что Шведские демократы сложат руки и скажут: «Да делайте, как хотите». Они не пойдут на это, и тогда наша страна столкнется с опасностью», — сказал премьер-министр Лёвен в ходе интервью.

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