Южно-Сахалинск, , 10:56 — REGNUM В арбитраж Сахалинской области поступил многомиллионный иск от агентства лесного и охотничьего хозяйства области. Ответчиком выступает ООО «Бошняковский угольный разрез». Дело пока к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Претензии поступили в суд 17 марта 2021 года. Сумма исковых требований — 151 261 700 рублей. Детали пока неизвестны.

5 мая также будет рассмотрен иск Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора к той же компании. В этом деле речь идёт о взыскании долга по оплате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018−2019 годы в размере 145 031 356 рублей 23 копейки.

По данным ЕГРЮЛ, общество учреждено в апреле 2010 года для добычи угля. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор — Владимир Тимошенко, владелец — кипрская фирма «Сериата инвестментс лимитед».

Напомним, компания «Лукойл-Коми», которой минприроды Коми вменяет 2,2 млрд рублей ущерба, причиненного лесам, судится с правительством РФ. Нефтекомпания требует отменить один из пунктов нормативного акта, который используется при расчёте размера ущерба. Верховный суд РФ начнёт слушать дело 7 апреля 2021 года.

«Лукойл-Коми» судится с правительством Мишустина: чего хочет нефтекомпания?