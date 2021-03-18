Лондон, , 10:56 — REGNUM За разработку дизайна супергибрида Kincsem Hyper-GT будет отвечать бывший шеф-дизайнер Jaguar Ян Кэллум. Об этом сообщает издание Autocar.

Компания Kincsem принадлежит шведско-британской фирме BAK Motors. Она была создана в 2018 году Тибором Баком, Стефаном Пеллером и Аттилой Караши.

Название марки Kincsem отсылает к кличке лошади, которая является самой быстрой за всю историю скачек. За свою лошадиную карьеру Кинчема выступила в 54 скачках. И всегда она приходила к финишу первой. Её рекорд не побит до сих пор.

Сообщается, что Kincsem Hyper-GT будет гибридом последовательного типа. На всех четырёх колёсах гибрида будет установлен электромотор. Что же касается бензинового мотора, то он будет приводить в движение только генератор, запитывающий аккумулятор. Мощность топливного мотора составит 300 «лошадей». Какая будет общая мощность всех силовых агрегатов, не сообщается.

Полноразмерный макет Kincsem будет создан к осени нынешнего года, а рабочий экземпляр авто будет представлен на Фестивале скорости в Гудвуде в следующем году.

Ранее команда компании Mercedes вывела на дорожные испытания в Швеции гибридную версию AMG S63e, оснащённую восьмицилиндровым двигателем и электромотором суммарной мощностью более 700 «лошадей».

Читайте также: Audi представил более ёмкий аккумулятор для гибридных автомобилей